«Газпром» построит новые газовые станции в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве на 2019-2021 годы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Документ определяет сроки завершения строительства источников газоснабжения, а также сроки и объемы завершения строительства по межпоселковым газопроводам. В частности, в соглашении говорится, что в 2019 году в регионе завершится строительство газопровода-отвода к Приозерску и межпоселкового газопровода к поселку Селиваново.

«В новом соглашении с "Газпромом" прописаны конкретные объекты, сроки реализации проектов и ответственные лица», — отметил Александр Дрозденко. По его словам, газификация Приозерского направления — один из приоритетов сотрудничества в 2019 году. «Мы намерены добиться того, чтобы уже в этом году под Приозерск пришел газ, а в следующем году хотим перевести котельные Приозерска на газ и газифицировать частный сектор. В соглашение также вошло строительство пяти основных газораспределительных станций, которые мы давно ждали. Это серьезный прорыв для Ленинградской области», — подчеркнул глава региона.

В целом к 2021 году планируется построить пять источников газоснабжения (ГРС Саперное, ГРС Коммунары, ГРС Приозерск, ГРС Рассвет, ГРС Подборовье), 591 километр межпоселковых газопроводов, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов (Тихвин, Первомайское СП, Светогорск, Ивангород, Низино). Кроме того будет реконструирована одна газораспределительная станция (Ильичево). Также «Газпром» рассмотрит возможность реконструкции еще одного источника газоснабжения (ГРС Сясьстрой).

В этот же день, 15 апреля в Ленинградской области введена в эксплуатацию газораспределительная станция (ГРС) Лаголово, которая позволит газифицировать около 2800 квартир и домовладений.

Станция обеспечит поставку природного газа в населенные пункты и производственные объекты Ломоносовского и Гатчинского районов, даст возможность подключить новых потребителей и повысит надежность газоснабжения существующих. В частности, природным газом будут обеспечены жители Пустомержского, Опольевского, Куземкинсого, Усть-Лужского и Вистинского поселений.

Газификация Ленинградской области проводится с 2003 года в рамках реализации соглашения между «Газпромом» и правительством региона.

