Ленинградская область первой начнет развитие села в рамках федеральной программы

Ленинградская область первой в России приступает к реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом решении было объявлено в ходе коллегии Министерства сельского хозяйства России, говорится в сообщении пресс-службы региона.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, Ленинградская область приняла свою региональную программу социального развития села в 2009 году. «Вот уже 10 лет мы целенаправленно и планомерно обустраиваем территории: строим дома культуры, школы и детские сады, ФАПы, спортивные объекты, жилье, газо- и водопроводы, дороги. Мы создаем все условия, чтобы на наших инновационных сельхозпредприятиях было приятно работать, а в современных обустроенных селах — комфортно жить», — отметил он.

Проект федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» включает в себя три основных направления: «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий», «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территорий» и «Современный облик сельских территорий».

Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села. На реализацию этих целей будет направлено около 1,38 триллиона рублей, из них более 1,06 триллиона рублей — из федерального бюджета.

За время реализации программы социального обустройства села с 2009 года в Ленинградской области новые квартиры получили почти 1500 семей, построен 41 объект здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, кабинеты врачей общей практики), 6 сельских школ и детских садов, 16 спортивных объектов, в том числе стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. Кроме того, было отремонтировано 107 сельских домов культуры, построено два новых ДК и завершается строительство еще трех. Также в рамках программы реализовано 27 проектов в сфере водоснабжения и канализования, 72 проекта газоснабжения села, приведено в порядок 69 дорог и реализовано 28 проектов благоустройства сельских территорий.