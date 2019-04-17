Крупнейший немецкий банк испугался проблем из-за российских клиентов

Немецкий Deutsche Bank опасается преследования со стороны зарубежных властей в связи с участием в сомнительных схемах, с помощью которых клиенты из России могли отмывать деньги. Об этом в среду, 17 апреля, пишет The Guardian со ссылкой на внутренний отчет кредитной организации.

По информации издания, руководство организации считает, что может столкнуться с «серьезными дисциплинарными последствиями» со стороны регулирующих органов США и Великобритании. В частности, их расследование может привести к судебным искам, штрафам и преследованию отдельных топ-менеджеров.

Еще один риск связан с репутацией банка и возможной потерей клиентов и будущих инвесторов, которая приведет к падению котировок на бирже, а значит, и к снижению рыночной стоимости кредитной организации.

В ходе внутренней проверки авторы доклада обнаружили около 700 тысяч подозрительных транзакций между различными компаниями, имеющими счета в Deutsche Bank, — всего на сумму в 189 миллионов долларов. Большинство из этих компаний банк считает подставными.

Ранее The New York Times написала, что палата представителей Конгресса США направила запрос в несколько европейских банков, в том числе и в Deutsche Bank, с требованием предоставить данные о сотрудничестве с президентом США Дональдом Трампом до его избрания главой государства. Известно, что немецкий банк предоставлял Трампу кредит на два миллиарда долларов.

В 2017 году Deutsche Bank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег, имеющих отношение к России, и получившего название «глобальная прачечная». Общий объем незаконных операций оценивался в 80 миллиардов долларов. В схеме якобы были задействованы подставные компании в Великобритании, а также латвийский банк ABLV, впоследствии столкнувшийся с претензиями Минфина США и лишившийся лицензии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!