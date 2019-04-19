Корпорация МСП окажет поддержку двум инвестпроектам в Нижегородской области

Руководители институтов развития (ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр, ДОМ.РФ, МОНОГОРОДА.РФ, Корпорация МСП и ВЭБ Инновации) посетили Нижний Новгород. В рамках визита представители Корпорации МСП во главе с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым провели отбор инвестиционных проектов региона, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка.

Во ходе поездки члены делегации обсудили потенциальное участие институтов развития в перспективных инвестиционных проектах на территории региона, включая создание объектов современной городской среды и транспортной инфраструктуры.

Представители институтов развития поучаствовали в церемонии открытия Global City Hackathon — трехдневного марафона по разработке технологических решений для города. В программе марафона — лекции, воркшопы, дискуссии на тему разработки цифровых продуктов, предпринимательством и развитием города.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман сообщил, что в рамках визита в Нижегородскую область Корпорацией было отобрано два проекта, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка, – ООО ДОЛ «СОКОЛ» (реконструкция детского оздоровительного лагеря) и ИП Удалова М.Ю. (открытие магазина формата «Фасоль»). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов может составить 32,4 миллиона рублей. Общий объем инвестиций в проекты — 39 миллионов рублей.

«В целом по состоянию на апрель 2019 года объем кредитно-гарантийной поддержки нижегородских компаний участниками Национальной гарантийной системы составляет 10,8 миллиарда рублей, – отметил глава Корпорации МСП. — Это позволило малым и средним компаниям региона привлечь около 23 миллиарда рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями».

