В сети изумились требованию девушки очистить участниц девичника от грехов

Строгие правила для девичника, предложенные одной из приглашенных на праздник, поразили пользователей Reddit своей суровостью. Скриншот электронного письма со списком требований девушки к мероприятию опубликовала пользовательница Reddit Ursula.

По ее словам, автор письма славится «занудным характером» и изначально не должна была присутствовать на девичнике, но была приглашена туда «из жалости». На следующий день после того, как девушка узнала, что поедет в Лас-Вегас вместе с невестой и ее 17 подругами, она отправила всем приглашенным свое видение того, как должен пройти праздник.

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Гостья начала письмо с того, что позвала остальных девушек на службу. «Я нашла подходящую церковь и связалась с пастором на 7:15 утра. Не могу дождаться, когда мы все вместе обратимся к богу. Думаю, у нас получится очистить все наши грехи», — написала она.

Девушка настаивала на том, чтобы в номере не было крепких спиртных напитков и наркотиков, так как она не хочет находиться в компании пьяных людей и боится, что тоже решит попробовать водку или текилу. «Так как я еще никогда не пила их, будет лучше, если я сделаю это в более безопасном месте», — обосновывала свою позицию приглашенная.

Она также не желала, чтобы другие девушки приводили в номер мужчин и занимались с ними сексом. По ее мнению, занятия любовью до брака аморальны. Кроме того, гостья девичника попросила остальных сдать ей по 50 долларов (около трех тысяч российских рублей) на продукты, чтобы участницы праздника не голодали.

Многие пользователи Reddit возмутились поведением девушки, навязывавшей свои правила другим. «Она говорит невесте, как должны пройти ее выходные? О боже. Не надо ее приглашать», — сердился один из юзеров. «Надеюсь, кто-то ей скажет, что не ей указывать в данной ситуации», — написал другой пользователь.

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