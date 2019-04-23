В Москве пройдет концерт японского композитора Мидори Такады

В Москве выступит легенда японского минимализма Мидори Такада. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 апреля.

Выступление пройдет 22 мая в концертном зале ЦДП в рамках в рамках ежемесячных музыкальных мероприятий AND!?промоутерской группы AND Concert. Билеты можно приобрести на сайте.

В своей музыке 67-летняя композитор и мульти-перкуссионистка Мидори Такада сочетает восточно-азиатские элементы, джаз, эмбиент и электронику, а ее концерты сопровождаются театрализованным шоу. Кроме того, артистка создает саундтреки к анимэ и компьютерным играм, играет во фри-джазовой команде Ton•Klami, пишет музыку для театральных постановок и иногда участвует в них как актриса.

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