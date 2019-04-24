Китаец вбил себе в лицо гвоздь и остался жив

В Китае декоратор нечаянно забил гвоздь себе в щеку. Об этом сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел в Харбине, в северо-восточной части Китая. 53-летний декоратор по фамилии Сунь решил проверить пневматический пистолет, который перестал работать. Мужчина посмотрел, что находится внутри, чтобы перезарядить его, как вдруг услышал щелчок. Из инструмента выстрелил гвоздь длиной три сантиметра и практически полностью прошел через левую щеку декоратора.

Коллеги тут же доставили мужчину в больницу, где ему провели операцию. Она длилась два с половиной часа и, несмотря на потенциальную опасность задеть нервы или артерии лица, прошла успешно.

«Это пятый случай подобный случай в нашей практике. Мистеру Суню повезло, так как некоторые пациенты с аналогичной травмой скончались еще до операции», — отметил доктор Чжиюн, лечивший пациента.

Сам пострадавший считает, что его спасение — чудо, так как он был в шаге от смерти.

В декабре сообщалось, что в американском штате Канзас мужчина случайно забил гвоздь в голову и выжил. При падении мужчина случайно нажал на спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по задней части головы.

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