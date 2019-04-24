NtechLab объявил об интеграции с мировым лидером рынка видеонаблюдения Genetec

NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий, объявляет о технологической интеграции с Genetec — ведущим поставщиком унифицированных решений в области общественной безопасности и бизнес-аналитики. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Интеграция позволит клиентам Genetec получить доступ к возможностям алгоритма распознавания лиц FindFace непосредственно при использовании платформы Genetec Security Center.

Интеграция алгоритма FindFace от NtechLab с Genetec Security Center обеспечивает повышенный уровень безопасности и комфорта для любой организации. Распознавание лиц на основе искусственного интеллекта обогащает видеопотоки, собранные в Genetec Security Center, и помогает повысить уровень контроля над ситуацией и эффективность принятия решений.

Функции FindFace позволяют идентифицировать представляющих интерес людей по базе данных из нескольких миллионов фотографий менее чем за секунду, обеспечивая точные результаты вне зависимости от качества предоставляемого видеопотока, детальности освещения, положения головы и тела, присутствия в кадре посторонних объектов или попыток рассматриваемого человека изменить внешность. Алгоритм распознает лица с высокой точностью и дает возможность одновременно анализировать видеопотоки с нескольких сотен тысяч камер.

«Мы рады, что наши клиенты получат доступ к биометрическому решению, в основе которого лежит высококлассный механизм распознавания лиц. Эта интеграция дает им возможность обнаруживать человека из контрольного списка, заданного пользователем, что критично для поддержания уровня безопасности», — рассказал директор по развитию партнерских отношений Genetec Джордан Жомо.

Получая в режиме реального времени мгновенные оповещения о появлении нежелательных или VIP-гостей, компании могут обеспечить более высокий уровень комфорта для своих клиентов, а также предотвратить репутационные потери, потенциальные конфликтные ситуации и даже преступления.

«Интеграция с Genetec — одним из ведущих разработчиков решений для физической безопасности на основе IP – большая победа для нас. Биометрические решения NtechLab, основанные на алгоритме FindFace, уже используются в крупнейших городах России и за рубежом в области общественной безопасности, а также помогают десяткам клиентов из частного сектора. Интеграция позволит предприятиям во всем мире воспользоваться преимуществами высокоточного распознавания лиц, улучшая коммерческие показатели, а также обеспечивая безопасность общественных и частных пространств», — отметил генеральный директор NtechLab Александр Минин.