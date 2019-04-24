Звонки с российских таксофонов станут бесплатными

Компания «Ростелеком» планирует сделать звонки с таксофонов бесплатными. Об этом сообщил глава компании Михаил Осеевский, передает «Интерфакс».

По словам Осеевского, бесплатными станут все звонки на любые фиксированные телефоны на территории России. Нововведение вступит в силу с июня.

Плату за звонки с таксофонов постепенно отменяют с 2018 года. Сначала бесплатными стали местные соединения, а потом и звонки внутри региона.

На данный момент в России действует 148 тысяч устройств в рамках предоставления универсальных услуг связи. Единственным обслуживающим оператором является «Ростелеком».

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