В американском штате Флорида заключенная самостоятельно родила ребенка в тюремной камере. Об этом сообщает газета The Miami Herald.

Согласно судебному протоколу, Тэмми Джексон (Tammy Jackson) пожаловалась на схватки 10 апреля в 3:16 утра по местному времени. Спустя семь часов женщину обнаружили на полу камеры с новорожденным ребенком в руках. «Ей пришлось рожать в одиночку», — пояснил общественный защитник Говард Финкельштейн (Howard Finkelstein).

По словам защитника, тюремный персонал знал о беременности психически больной Джексон. Однако в день родов вместо того, чтобы отвезти ее в больницу, надзиратели вызвали выездную бригаду и оставили заключенную одну. Как отмечает Финкельштейн, в 7:22 врач направлялся в сторону тюрьмы. Спустя полтора часа после этого, отмечает женщина, она все еще находилась в камере одна и истекала кровью.

Полицейские округа Броуард утверждают, что узнали об инциденте спустя два дня и немедленно начали расследование. По их данным, врач и медсестры прибыли на помощь и отвезли Джексон в медицинский центр. Теперь женщина находится под присмотром докторов. Состояние здоровья ребенка не уточняется.

34-летнюю Джексон арестовали за хранение наркотиков, незаконное пересечение границы и бродяжничество. 27 марта ее заключили в тюрьму.

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