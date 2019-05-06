97-летний американец увидел смысл жизни в работе и отказался ее бросать

Американец, которому 97 лет, признался, что не собирается бросать работу. Как сообщает информационный портал CBS News, мужчина помогает посетителям супермаркета складывать покупки в пакеты.

Бенни Фицето (Benny Ficeto) рассказал, что выходит на четырехчасовую смену дважды в неделю. До этого он некоторое время работал кладовщиком в косметической компании. Несмотря на то, что американец вышел на пенсию еще в 1980-х годах, он постоянно находит себе подработки, так как «любит и всегда любил трудиться».

Пожилой американец не отдыхает во время работы. Когда помощник менеджера предложил старику сделать перерыв, тот накричал на него. «Я не хочу останавливаться. Не говорите мне, как работать», — заявил Фицето. Он добавил, что работает всего четыре часа, поэтому может обойтись без отдыха.

«У меня есть ощущение, что я приношу пользу. Нельзя просто существовать словно идиот. Должна быть причина продолжать жить», — объяснил свой энтузиазм американец. Он подчеркнул, что работает не столько ради денег, сколько ради ощущения нужности.

Первую работу Фицето нашел в семь лет — он чистил ботинки прохожим. Затем он начал учиться на парикмахера, но потом его забрали в армию. Во время Второй мировой войны он служил в авиации и воевал в Африке и Италии.

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