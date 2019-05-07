Пляски на похоронах закончились падением гроба

В Гане участники похоронной процессии пустились в пляс и уронили гроб с покойником. Об этом сообщает издание The Pulse.

На видео, опубликованном в Facebook, четверо мужчин в костюмах и с траурными повязками появляются из шатра с массивным гробом на плечах. Приплясывая под музыку, они направляются вперед, но затем останавливаются и пытаются совершить поворот на месте. Маневр не удается, гроб падает на землю и переворачивается.

Растерянные носильщики разбегаются в стороны, один из них в ужасе хватается за голову, другой машет руками. Один из участников процессии сокрушенно садится на землю возле перевернутого гроба. До конца видео никто из них не предпринимает попыток поднять его снова.

В январе сообщалось, что в Перу похороны прервало падение в могилу одного из участников церемонии. После этого в могилу спустились еще несколько человек, чтобы повернуть опрокинутый им гроб и не дать покойнице выпасть из него.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!