Сравнение главы Евросовета со Сталиным назвали отвратительным

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал отвратительным сравнение председателя Европейского совета Дональда Туска с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером и руководителем СССР Иосифом Сталиным. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Я видел на днях, как моего друга Дональда Туска сравнили с Гитлером и Сталиным. Это абсолютно неприемлемо и отвратительно», — сказал глава Еврокомиссии.

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В начале мая Туск, занимавший до 2014 года пост премьер-министра Польши, выступил с речью в Варшавском университете. Он призвал польских политиков прекратить нарушать конституцию страны.

После этого польский телеканал TVP Info выпустил репортаж об этой лекции. В материале журналисты рассказали об отношениях политика с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также напомнили, что Туск получал немецкую премию имени Вальтера Ратенау (один из авторов Раппальского договора 1922 года между РСФСР и Германией). Кроме того, канал показал кадры со Сталиным и Гитлером, пытаясь таким образом дискредитировать Туска.

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