Воробьеву доложили о снижении смертности на дорогах

В Подмосковье смертность в ДТП в период майских праздников вдвое ниже по сравнению с показателями прошло года. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 мая.

Воробьев выразил благодарность автоинспекторам, и заверил, что власти региона продолжат финансировать программы, направленные на повышения уровня безопасности. В частности, речь идет о видеофиксации, раздельных полосах.

Виктор Кузнецов, в свою очередь, отметил, что снижению аварийности, в том числе связано с хорошим состоянием дорожного полотна после ремонта.

«Самое важное, что удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с участием детей», — добавил он.

В предстоящие выходные дни в Подмосковье безопасность дорожного движения будут ежедневно обеспечивать более одной тысячи отрудников дорожно-патрульной службы.