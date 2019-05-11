СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Оренбурге

Следователи начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind в аэропорту Оренбурга. Об этом ТАСС рассказали в уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Собеседник агенства уточнил, что об инциденте в ведомстве узнали из сообщений в СМИ. «По данному факту проводится проверка, следователями запрошены сведения об обстоятельствах жесткой посадки и приборов контроля полета», — добавили в СК.

Летевший из Москвы лайнер компании Nordwind совершил жесткую посадку в оренбургском аэропорту в субботу, 11 мая. Его вылет был запланирован на 12:10 по местному времени, но из-за случившегося его задержали более чем на два часа. Спецслужбы аэропорта не поднимались по тревоге.

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