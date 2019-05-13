Печенье с предсказанием принесло американке десятки тысяч долларов

Жительница американского штата Миссури утверждает, что выиграла в лотерею благодаря печенью с предсказанием. Об этом сообщает UPI.

Фонда Смит-Дэвис (Fonda Smith-Davis) из города Саммит Ли вспоминает, что зашла перекусить с сыном в кафе. Там ее угостили печеньем с предсказанием. «Обычно я не играю в лотерею, однако послание в печенье гласило: "Сыграй и победишь", — рассказывает она. — Тогда я подумала: "Почему бы и нет?"»

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Американка изучила сайт лотереи и решила поучаствовать в четырех розыгрышах. В итоге билет Gold Rush, который Смит-Дэвис приобрела за пять долларов (327 рублей), принес ей выигрыш в 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). «Мой сын так громко визжал», — добавила женщина.

Смит-Дэвис планирует потратить денежный приз на первоначальный взнос за дом.

В 2018 году сообщалось, что любовь к китайской кухне принесла американцу миллионный выигрыш в лотерею. Ронни Мартин регулярно заезжал на заправку и покупал лотерейные билеты. Мужчина следил, чтобы их номера совпадали с числами, которые как-то выпали ему в китайском печенье с предсказанием. В результате Мартин сорвал крупный куш.

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