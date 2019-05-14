В Москве вновь покажут мюзикл «Анна Каренина»

Мюзикл «Анна Каренина» вновь покажут в в Московском театре оперетты. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что показы спектакля состоятся с 21 мая по 2 июня и с 25 июня по 7 июля. В мюзикле примут участие такие звезды, как Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Андрей Бирин, Александр Маракулин и Лика Рулла.

Премьера «Анны Карениной» состоялась 8 октября 2016 года. Спектакль стал лауреатом таких премий, как «Гвоздь сезона» и «Звезда Театрала» в номинации «Лучший музыкальный спектакль», а также оказался первым российским мюзиклом, поставленным по лицензии за границей — в Южной Корее. В 2018 году была создана киноверсия этой постановки.

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