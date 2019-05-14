Twitter передавала компании-партнеру информацию о пользователях

Сотрудники социальной сети Twitter обнаружили программную ошибку, из-за которой компания-партнер случайно получила информацию о местонахождении некоторых пользователей. Об этом сообщается на сайте сети.

Жертвами ошибки стали пользователи приложения для iOS. В Twitter уточнили, что партнеры не получили персональные данные юзеров. Также сотрудники добавили, что умышленно обобщили переданную информацию, чтобы осложнить идентификацию.

«Тем не менее, мы приняли технические меры для "расплывчатости" передаваемых данных, чтобы они были не более точными, чем почтовый индекс или указание города», — сообщается в заявлении. Такая информация не будет использована злоумышленниками из-за чрезмерной обобщенности.

Точное число жертв утечки неизвестно. Сообщается, что данные о местоположении пользователей не были сохранены: их оперативно удалили после передачи. Системная ошибка Twitter, приведшая к инциденту, была исправлена.

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