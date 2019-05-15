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«Роснефть» разъяснила позицию по приостановке проекта ВНХК

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Компания «Роснефть» опубликовала заявление, в котором в связи с противоречивыми комментариями СМИ разъясняет позицию относительно приостановки проекта ВНХК (проект Восточной нефтехимической компании).

В заявлении отмечается, что компания, принимая решение о начале реализации этого проекта, учитывала нехватку мощностей по производству нефтепродуктов на Дальнем Востоке (что сегодня приводит к увеличению их стоимости в регионе в силу транспортных издержек), а также высокий экспортный потенциал рынка нефтехимической продукции, прежде всего, в странах АТР.

В течение нескольких лет компания вела подготовку к реализации этого проекта. В частности, были проанализированы целевые рынки, разработана концепция проекта, проведены переговоры с технологическими партнерами и инвесторами. Они подтвердили интерес к проекту в случае обеспечения привлекательных инвестиционных условий, а также осуществления первичных инвестиций.

Необходимые капиталовложения в проект оценивались экспертами в объеме до 1,5 триллиона рублей на весь его жизненный цикл. В заявлении отмечается, что в связи с высокой капиталоемкостью возможность его осуществления напрямую зависела от стабильности и привлекательности фискального режима, поддержки государства в части строительства внешней и социальной инфраструктуры (газ, электроэнергия, жилье).

«На протяжении ряда лет компания прилагала все возможные усилия для получения соответствующей поддержки на федеральном уровне. Однако ее инициативы не были поддержаны регулятором. Напротив, за последние годы в Налоговый кодекс было внесено около 50 существенных изменений, прямо и негативно влияющих на инвестиционные проекты в нефтепереработке и нефтехимии», — говорится в заявлении «Роснефти».

В документе также подчеркивается, что «Роснефть» является международным акционерным обществом, зарегистрированным на Лондонской фондовой бирже, и обязана при публикации финансовой отчетности информировать акционеров и рынок о ходе реализации существенных проектов. «В связи с этим компания была вынуждена объявить о приостановке финансирования проекта на данном этапе и, после обсуждений с международными аудиторами, признать соответствующие списания», — отмечается в заявлении.

При этом, отмечается в заявлении, «Роснефть» продолжит диалог с органами исполнительной власти, чтобы попытаться найти эффективную экономическую модель проекта. В частности, компания поддерживает инициативы заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева по стимулированию стратегических проектов на Дальнем Востоке. «Привлечение российских и международных инвестиций в рамках проекта ВНХК будет способствовать созданию десятков тысяч квалифицированных рабочих мест, обеспечению условий для развития смежных производств. При наличии привлекательных и гарантированно стабильных фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и ее партнеры будут готовы вернуться к реализации проекта ВНХК», — говорится в документе.

По словам директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, «отсутствие в России стабильного налогового режима, а также решения правительства по завершению большого налогового маневра в нефтяной отрасли, разработанные и принятые в одностороннем порядке, не позволили проекту ВНХК достичь уровня рентабельности аналогичных нефтехимических проектов, реализуемых в США и на Ближнем Востоке (IRR 15-20 процентов) и сделали невозможной его реализацию в текущих налоговых условиях». «А ведь одним из главных откровений обнародованной недавно отчетности Saudi Aramco, компании которая до этого никогда не представляла результаты своей деятельности в публичном пространстве, была колоссальная прибыль саудитов, полученная ими благодаря развитию нефтехимического производства», — говорит эксперт.

Он отмечает, что «если бы российское правительство и, в первую очередь, наши фискальные ведомства задумывались о стратегических долгосрочных интересах страны, для этого проекта были бы создан режим наибольшего благоприятствования». «Реализация проекта позволила бы решить проблему локального дефицита и высоких цен на моторные топлива на Дальнем Востоке и заложить основу для создания нефтехимического кластера в регионе. Комплекс ВНХК также позволил бы максимально эффективно использовать конъюнктуру рынка Азиатско-Тихоокеанского региона и экспортировать конечную продукцию с высоким уровнем добавленной стоимости», — говорит он. Для государства, по словам эксперта, «странно отказывать в поддержке проекту, который не только предоставил бы нам возможность чрезвычайно выгодно монетизировать сырье из Восточной Сибири, но и открыл бы для нас рынки Китая и стран АТР, которые являются основным потребителем нефтехимической продукции».

Проект ВНХК предполагал строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Партизанского муниципального района Приморского края. Первая очередь ВНХК предусматривала строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 12 миллионов тонн нефти в год, вторая - нефтехимического комплекса мощностью 3,4 миллиона тонн нефти в год. Предварительная оценка суммы средств, необходимых для реализации проекта ВНХК, включая инвестиции в строительство инфраструктурных объектов, составляет более 700 миллиардов рублей.

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