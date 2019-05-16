Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил дневную программу

Фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest объявил дневную программу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

На главной сцене выступят The Retuses — проект Михаила Родионова, возобновленный спустя пять лет молчания новым альбомом OMYT. Кроме того, гости смогут услышать немецого синт-поп-музыканта Roosevelt, английский дуэт Still Corners и коллектив On-The-Go. Участниками мероприятия также станут «Казускома» и «Друг».

Bosco Fresh Fest пройдет 29 июня в московском Дворце Пионеров на Воробьевых горах. В качестве хедлайнеров на сцене выступят британские артисты Джеймс Блейк и Рошин Мерфи. Приобрести билеты можно на сайте.

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