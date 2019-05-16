На Каннском фестивале открылся Российский павильон

На 72-м Каннском фестивале и кинорынке Marche du Film состоялось официальное открытие Российского павильона, организатором которого традиционно выступает компания Роскино, единственная государственная организация, занимающаяся продвижением отечественного кино за рубежом. Об этом в четверг, 16 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

В открытии приняли участие генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе, генеральный директор кинорынка Marche du Film Жером Пайар, кинокритик, почетный президент FIPRESCI Андрей Плахов, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, кинокритик и киновед Лев Карахан, руководитель проекта MoviesChain by tvzavr Сергей Климентов, президент Cinefondation Жорж Гольденштерн, участники программы Producers Network, продюсеры Тамара Богданова, Екатерина Михайлова, Константин Фам, Полина Шлихт.

«В нашей программе запланировано 15 мероприятий: нас ждут интересные встречи, презентации, показы. И если с погодой не повезет, то будем согревать друг друга творческой атмосферой и любовью к кино», — пообещала Екатерина Мцитуридзе.

В рамках программы работы павильона пройдет презентация ежегодного альманаха лучших российских короткометражных фильмов Global Russians, который в 2019 году стал частью мультиплатформенного инклюзивного проекта Роскино и «Сбербанка» «Кинообразование без границ» и был составлен из картин, снятых в Instagram-формате студентами мастерской Николая Лебедева в киношколе «Арка» в Высшей школе экономики.

Также в павильоне состоятся пресс-конференции фильмов-участников Каннского фестиваля — снятой в США картины Кирилла Михановского «Гив ми либерти» (секция «Двухнедельник режиссеров») и ленты Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» (секция Cinefondation).

Запланированы также такие мероприятия, как панельная дискуссия Global Film Showcase с участием профессионалов мировой киноиндустрии и презентация проекта дистрибьюции на основе блокчейн-технологии MoviesChain by tvzavr. Свои новые проекты на специальных презентациях представят компании Blitz Films и Mig Pictures.

Российские кинокомпании в рамках кинорынка Marche du Film также будут представлены на стенде ROSKINO — RUSSIAN CINEMA WORLDWIDE. Традиционными участниками стенда стали All Media, «Мосфильм», Planeta Inform, tvzavr, Mars Media, Mirsand Тимура Бекмабетова, «Пролайн Фильм» — всего более 35 производственных и прокатных компаний.

Стратегическим партнером компании Роскино в организации Российского павильона выступает ПАО «Сбербанк», партнерами — ПАО «Аэрофлот» и меценат Леонард Блаватник.