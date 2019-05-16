Воробьев дал старт производству систем модульного домостроения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий партнер «КНАУФ» Манфред Грундке дали старт производству систем модульного домостроения в Красногорске. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 мая.

«Очень приятно, что высокая культура производства стала нормой. (...)

Важно, что компания занимается не только производством, но и предоставляет возможность обучения самым востребованным профессиям в своем центре молодых специалистов», — сказал губернатор.

Он выразил надежду на то, что в область продолжат приходить компании, выпускающие качественные инновационные продукты.

В свою очередь, Манфред Грундке отметил перспективность сборки домов из готовых материалов. На производстве будет изготавливаться более 80 процентов будущего здания, уточнил он.

В регионе есть несколько объектов, построенных таким образом. К примеру, в Красногорске в 2015 году дом был построен за 12 часов, в ОЭЗ «Ступино Квадрат» двухэтажная гостиница на 16 номеров сооружена за три дня, говорится на сайте областного правительства.