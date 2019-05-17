Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках с детским и взрослым отделениями. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 мая.
«Какое счастье видеть не просто красивую поликлинику, но и укомплектованную врачами. Для нас это самая большая головная боль», — сказал Воробьев после осмотра Левобережной городской поликлиники.
Губернатор также пообщался с медиками и местными жителями.
В свою очередь, региональный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев рассказал, что в новом учреждении будет реализовываться проект «Добрая поликлиника».
«Увеличивается длительность приема терапевта до семи с половиной часов, педиатров до пяти часов, а выездные бригады создаются отдельно», — пояснил он.
Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену и обслуживает прикрепленное население общей численностью 25,7 тысячи человек. Медучреждение оснащено современным оборудованием, говорится на сайте профильного ведомства.