Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Химках с детским и взрослым отделениями. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 17 мая.

«Какое счастье видеть не просто красивую поликлинику, но и укомплектованную врачами. Для нас это самая большая головная боль», — сказал Воробьев после осмотра Левобережной городской поликлиники.

Губернатор также пообщался с медиками и местными жителями.

В свою очередь, региональный министр здравоохранения Дмитрий Матвеев рассказал, что в новом учреждении будет реализовываться проект «Добрая поликлиника».

«Увеличивается длительность приема терапевта до семи с половиной часов, педиатров до пяти часов, а выездные бригады создаются отдельно», — пояснил он.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену и обслуживает прикрепленное население общей численностью 25,7 тысячи человек. Медучреждение оснащено современным оборудованием, говорится на сайте профильного ведомства.