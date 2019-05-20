Фестиваль «Дикая мята» объявил ночную программу

Фестиваль «Дикая мята» объявил имена артистов, которые выступят в рамках ночной программы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в поселке Бунырево Тульской области. Ночная программа стартует на сцене TITANA в 23:00 и продлится до 3:00 28 и 29 июня.

В первый день свой сет отыграет Sister Bliss — основательница коллектива Faithless. Также в эту ночь на сцену поднимется корейский диджей KIRARA. Отмечается, что для нее это станет первым выступлением в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut'N'Bass из Тель-Авива.

29 июня гости смогут услышать специальный фестивальный сет Дельфина, голландцев EUT, электронную группу OLIGARKH и певицу с норвежскими корнями Эрику Лундмоен.

В ночь с 28 на 29 июня на сцене SIRENA поздним вечером выступит шотландский коллектив Primal Scream, а Баста представит на «Дикой Мяте» уникальную живую программу. В полночь Zventa Sventana исполнит песни из нового альбома «Мужа дома нету».

Всего на мероприятии выступит сотня артистов. С полным списком музыкантов можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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