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Эксперты назвали основные барьеры для развития безналичных платежей в глубинке

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Почта Банк провел в Иркутске круглый стол «Как перейти на безналичные платежи в глубинке?», посвященный перспективам увеличения доли безналичных платежей в малых и удаленных населенных пунктах. Об этом говорится в сообщении Почта Банка.

Участниками круглого стола стали управляющий отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ Игорь Коржук, первый заместитель председателя правления, заместитель генерального директора НСПК Сергей Бочкарев, первый заместитель президента — председателя правления Почта Банка Георгий Горшков, директор иркутского филиала компании «Ростелеком» Юрий Тиман, генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов, представители малого бизнеса региона.

Использование банковских карт для оплаты товаров и услуг становится повседневной привычкой, отметил Игорь Коржук. По его словам, число граждан, которые используют банковские карты, растет, и на сегодняшний день на каждого жителя Иркутской области приходится две банковские карты. «По статистике, в 2018 году жители нашего региона почти 2/3 покупок от общего товарооборота оплатили банковской картой. Это касается не только крупных покупок, но и товаров повседневного спроса. Средний чек в нашей области составляет чуть более 700 рублей», — отметил он.

Рост безналичных платежей, по словам выступавшего, связан с развитием платежных технологий, в том числе технологии бесконтактных платежей и терминальной сети. За 5 лет количество терминалов в Иркутской области выросло в 2 раза — до 51 тысячи штук.

О вкладе платежной системы «Мир» в формирование системы безналичных платежей по всей стране собравшимся рассказал Сергей Бочкарев. «На сегодняшний день в нашей стране выпущено 280 миллионов карт всех платежных систем, из них карты «Мир» составляют порядка 58 миллионов штук. Это именно та цифра, которую мы ожидали. И конкуренция с другими платежными системами побуждает нас соответствовать самим высоким стандартам качества, — отметил он. — Мы развиваем функциональность карты: сделали возможной бесконтактную оплату картами «Мир», а потом запустили сервис Mir Pay».

Он также сообщил, что операции по картам «Мир» растут ежемесячно, в первом квартале 2019 года количество межбанковских операций по ним составило 465 миллионов. Если еще 10 лет назад банковская карта в среднем использовалась дважды в месяц для снятия зарплаты, то сейчас ситуация, по его словам, кардинально изменилась. В общем количестве ежемесячных межбанковских транзакций снятие наличных по картам «Мир» сегодня не превышает четырех процентов.

По словам Георгия Горшкова, только за прошлый год у Почта Банка в Иркутской области количество безналичных расчетов выросло на 97 процентов. Произошло это, в первую очередь, за счет установки POS-терминалов в почтовых отделениях. «С их помощью можно снять наличные, пополнить счет, оплатить почтовые услуги. Это превращает терминалы в своеобразные «мини-банкоматы». На данный момент мы уже установили более 53 тысяч терминалов в более чем 37 тысяч почтовых отделений по всей стране», — рассказал он. Основными барьерами для развития безналичных платежей в малых населенных пунктах, по словам Георгия Горшкова, является нестабильность связи и потребительские страхи.

Как отметил директор иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман, в настоящее время 237 населенных пунктов Иркутской области не имеют устойчивого источника связи и используют спутниковые системы. При этом, по его словам, компания работает над тем, чтобы эта цифра сокращалась. Так, в 2018 году было построено 2,5 тысячи километров оптоволоконной сети, с помощью которой связь получили 220 сел и поселков Иркутской области.

Юрий Грибанов отметил, что обсуждаемая тема ему близка, так как касается развития регионов и малого бизнеса: На сегодняшний день в России в денежном выражении 46 процентов операций проходят безналично (по количеству операций — две трети), что сопоставимо со средним показателем в Европе. «Россия довольно передовая страна с точки зрения банковских технологий, но от региона к региону эта цифра сильно варьируется, — отметил Юрий Грибанов. — Например, самый низкий уровень безналичных платежей – на Северном Кавказе (4 процента), а самый высокий — в Москве 56 процентов».
По словам выступавшего, «борьба за безналичный оборот в нашей стране очень важна», в том числе, для вывода экономики из серой зоны, что в итоге поспособствует увеличению собираемости налогов, выравниванию правил игры.

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