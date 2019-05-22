В Москве покажут шоу «Дозор» по мотивам книг Сергея Лукьяненко

В Москве покажут шоу «Дозор» по мотивам книг писателя Сергея Лукьяненко. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специально для постановки автор создал новую историю. Ее премьера состоится 30 мая на площадке «Крокус Сити Холл».

Отмечается, что в представлении задействуют более сотни иллюзионистов и фокусников Европы. Бюджет спектакля, для создания которого понадобится более 200 тонн оборудования, превысит 500 миллионов рублей.

Главным голосом и рассказчиком шоу станет Константин Хабенский, который исполнил роль Антона Городецкого в экранизациях романов.Николай Фоменко, помимо главной, исполнит еще семь ролей, а иллюзионист Сергей Сафронов выступит в роли Хранителя Договора.

Билеты можно приобрести на сайте. Часть средств от продажи пойдет на помощь подопечным «Фонда Хабенского».

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