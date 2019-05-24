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Воробьев рассказал о развитии подмосковной экономики

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Развитие подмосковной экономики позволило за шесть лет создать более 300 тысяч рабочих мест, заявил губернатор Андрей Воробьев на Столыпинском форуме «Стратегии для России». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 мая.

«Если муниципальные, региональные, федеральные власти устраняют барьеры, то все заметно упрощается: разрешение на строительство, сертификация, получение ТУ на газ, электричество, канализацию. Это имеет определяющее значение в успехе экономического развития территории», — сказал Воробьев.

Он отметил, что созданию новых рабочих мест в Подмосковье уделяется пристальное внимание. Воробьев напомнил, что в настоящий момент идут работы по созданию сырного и фармакологического кластеров. Общий объем инвестиций составил более 5,5 миллиарда рублей, уточнил он. По словам Воробьева, кластерный подход имеет большие перспективы.

Отдельно он упомянул перевод госуслуг в электронную форму, что позволяет устранять административные барьеры.

«Инвестиции в основной капитал в 2013 году у нас были порядка 600 млрд рублей, в этом году планируем достичь триллиона», — заключил он.

Всего в форуме приняли участие около пяти тысяч человек из разных стран. Среди них — госслужащие, бизнесмены, ученые.

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