Воробьев рассказал о развитии подмосковной экономики

Развитие подмосковной экономики позволило за шесть лет создать более 300 тысяч рабочих мест, заявил губернатор Андрей Воробьев на Столыпинском форуме «Стратегии для России». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 24 мая.

«Если муниципальные, региональные, федеральные власти устраняют барьеры, то все заметно упрощается: разрешение на строительство, сертификация, получение ТУ на газ, электричество, канализацию. Это имеет определяющее значение в успехе экономического развития территории», — сказал Воробьев.

Он отметил, что созданию новых рабочих мест в Подмосковье уделяется пристальное внимание. Воробьев напомнил, что в настоящий момент идут работы по созданию сырного и фармакологического кластеров. Общий объем инвестиций составил более 5,5 миллиарда рублей, уточнил он. По словам Воробьева, кластерный подход имеет большие перспективы.

Отдельно он упомянул перевод госуслуг в электронную форму, что позволяет устранять административные барьеры.

«Инвестиции в основной капитал в 2013 году у нас были порядка 600 млрд рублей, в этом году планируем достичь триллиона», — заключил он.

Всего в форуме приняли участие около пяти тысяч человек из разных стран. Среди них — госслужащие, бизнесмены, ученые.