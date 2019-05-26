Момент землетрясения в Перу попал на видео

JosePika / YouTube

В сети появились видео с моментом восьмибалльного землетрясения, произошедшего в Перу. Один из роликов, в воскресенье, 26 мая, был опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как во время концерта певца Ezio, проходящем в городе Риоха, музыканты прерывают выступление из-за подземных толчков, а люди начинают кричать и пытаются покинуть здание.

@SismoMundial / Twitter

На другом видео, размещенном в Twitter и снятом в эпицентре землетрясения — регионе Сан-Мартин, в кадр попали прохожие, которые плачут и стоят в обнимку на улице, дожидаясь окончания бедствия.

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