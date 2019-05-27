«Единая Россия» рассмотрит нападение чиновника на журналиста

Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит нападение главы Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева на съемочную группу телеканала «Россия 24». Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

Ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко извинился перед журналистами за действия чиновника. Он подчеркнул, что члены партии обязаны отвечать на вопросы представителей прессы, даже если они сложные и неприятные. «Комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется, даст принципиальную оценку и вынесет соответствующие решения в отношении нашего однопартийца Зайцева»,— заключил Ревенко.

Глава Ширинского района напал на съемочную группу «России 24» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Журналисты снимали сюжет о состоянии жилья, которое регион предоставил пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Чиновник не захотел отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

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