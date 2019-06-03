Мужчина искупался в неположенном месте и погиб в пасти крокодила

В индийском городе Кендрапара, штат Одиша (Орисса), крокодил напал на мужчину и убил его. Как сообщает издание Deccan Herald, тело погибшего обнаружили на следующий день.

48-летний Санджай Прадхан (Sanjay Pradhan), житель деревни Мандапада, отправился искупаться в реке Брахмани в воскресенье, 2 июня. После этого мужчина пропал. На его поиски отправились спасатели. Они предположили, что крокодил утащил его в воду, однако не смогли найти следов.

В понедельник утром его тело с многочисленными ранениями извлекли из воды местные жители. По словам сотрудника лесного департамента, Прадхан плавал за пределами огороженной зоны, специально построенной ведомством, чтобы обезопасить людей от нападений крокодилов.

Лесной департамент выплатит компенсацию семье погибшего.

В мае сообщалось, что в Зимбабве огромный крокодил убил торговца рыбой, когда тот расставлял рыболовные сети. Брат погибшего чудом избежал нападения и сообщил о произошедшем смотрителям местного парка. Те прибыли на место и извлекли труп мужчины из водоема.

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