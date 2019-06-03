На ТНТ выйдет новый сезон ситкома «СашаТаня»

Канал ТНТ выпускает в эфир новый, пятый сезон ситкома «СашаТаня». Премьера первой серии пройдет 3 июня в 20.00. Об этом говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру».

По сюжету нового сезона, главный герой сериала, менеджер страховой компании Саша Сергеев, оказывается вынужден еще и взять на себя руководство компаниями своего отца-олигарха, оказавшегося в тюрьме по подставному делу. Жена Саши Таня начинает только сильнее ревновать пропадающего сразу на двух работах супруга.

Заглавные герои ситкома «СашаТаня» впервые появились на ТНТ в проекте «Универ», выходившем с 2008 по 2011 годы. В 2013 году они стали протагонистами собственного сериала, уже посвященного их семейной, а не студенческой жизни.

Главные роли в «СашеТане» играют Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова, Артемий Широков, Юрий Кеппер, Алексей Климушкин и Алина Ланина. Авторами идеи сериала выступили Семен Слепаков и Вячеслав Дусмухаметов. Пятый сезон ситкома включит в себя сорок новых серий.