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Петербуржцы показали лучшие результаты на Digital Диктанте

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В России прошла самая масштабная проверка цифровой грамотности Digital Диктант, организованная Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ), Российской ассоциацией электротехнических компаний (РАЭК) и Microsoft. В ней приняло участие около сорока тысяч человек: примерно тридцать тысяч взрослых и порядка десяти тысяч подростков 14-17 лет. Проверка показала, что среднее значение уровня цифровой грамотности всех участников составило 7,15 из 10 баллов.

Digital Диктант охватил все регионы России, а также Белоруссию и Казахстан. Самыми активными участниками акции стали жители Москвы и МО (10 408 человек), Санкт-Петербурга (3265 человек), Белгородской (1163 человека), Новосибирской (1129 человек) и Свердловской (1004 человека) областей. Самыми грамотными оказались жители Санкт-Петербурга, набравшие 7,55 балла, на втором месте Республика Алтай (7,50 балла), на третьем — Костромская область (7,49 балла). Москва заняла 21-е место со средним значением уровня цифровой грамотности 7,29 балла.

В числе аутсайдеров по среднему значению уровня цифровой грамотности оказались Ненецкий автономный округ (6,16 балла), Республика Тыва (5,68 балла) и Курская область (5,61 балла).

Наибольшие сложности у прошедших Диктант вызвали вопросы, касающиеся кибербезопасности (средний балл — 6,7). В частности, только 37 процентов пользователей продемонстрировали высокий уровень знаний в этой категории. Вопросы, связанные с цифровыми устройствами, программами и интернет-сервисами, входящие в блок «Цифровое потребление», оказались самыми простыми (средний балл 7,81).

Диктант был разработан с учетом двух возрастных категорий: для взрослых (18+) и для детей (14-17 лет) — последние набрали на 1,12 балла меньше старшего поколения. При этом разрыв увеличивается, когда вопросы касаются цифровой безопасности: наибольшую сложность для подростков представили темы защиты персональных данных и культуры взаимодействия в социальных сетях. Участники старше 18 лет в этом блоке набрали на 1,29 балла больше подростков. У аудитории старше 18 лет отмечается нехватка навыков размещения цифрового контента и соблюдения при этом этических норм. «Отличники» встречаются в обеих возрастных категориях: максимальный балл набрали 304 человек, большинство из них в возрасте 18-24 (44 процента) и 25-34 лет (30 процентов). Общий балл каждого второго участника акции варьирует от 5 до 7.

«На протяжении последних 4 лет в рамках исследования «Индекс цифровой грамотности» РОЦИТ измерял уровень цифрового потребления граждан, их цифровые компетенции, а также навыки в области цифровой безопасности. При этом исследование в большей степени позволяло получить самооценочные суждения участников об их цифровой грамотности. Digital Диктант же позволил нам совершить прорыв и приблизиться к пользователям из абсолютно всех регионов РФ, — отметил Сергей Гребенников, директор РОЦИТ. — Конечно, это только первый шаг, который дался нам не без барьеров, но мы уверены, что в будущем эта акция станет ежегодной, и каждый гражданин нашей страны не только единоразово узнает свой уровень цифровой грамотности, но и сможет отслеживать свою динамику, достижения или зоны развития на регулярной основе».

По словам менеджера по работе с государственными органами Microsoft Эльзы Ганеевой, Digital диктант — первая акция такого масштаба для проверки компьютерной грамотности пользователей. «То, что диктант прошел не только по всей России, но и в Белоруссии и Казахстане, говорит о том, какое большое значения имеют навыки владения технологиями во всем мире. На вопрос «Что такое искусственный интеллект?» дали правильный ответ почти 80 п роцентов респондентов, это показывает, что россияне хорошо разбираются не только в технологиях, с которыми сталкиваются ежедневно, но также следят за мировыми ИТ-трендами», — отметила она.

Диктант был запущен при поддержке Aвито, Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., Почты Mail.ru, Rambler Group, Московского аэропорта Домодедово. Информационными партнерами Digital Диктанта стали «Российская газета», «Комсомольская правда», «Московский Комсомолец», Rusbase и GeekBrains.

Участникам Digital Диктанта была предоставлена возможность прохождения тестирования на официальном сайте акции цифровойдиктант.рф и в мобильном приложении на платформе Android. Большинство участников (28 855 человек) прошли тест на сайте Digital Диктанта, мобильным приложением воспользовались 10 543 человека.

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