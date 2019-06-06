На Украине поведали о причине сложных отношений Москвы и Киева

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко высказался по поводу причины конфликта страны с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NewsOne, видеозапись доступна на YouTube.

По мнению Червоненко, в плохих отношениях между странами виноваты украинские власти. «Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией», — сказал он.

Политик также отметил, что приказ украинским кораблям нарушить границу с Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года был «преступным», и обвинил власти Украины в бездействии касательно освобождения моряков. По поводу конфликта в Донбассе бывший министр подчеркнул, что Киеву следует научиться вести диалог с Москвой.

Евгений Червоненко занимал пост министра транспорта и связи Украины в 2005 году.

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