Аэропорт Гоа закрыли из-за отвалившегося у истребителя МиГ-29К топливного бака

Международный аэропорт Даболим в индийском штате Гоа на несколько часов приостановил прием и отправку рейсов из-за инцидента с корабельным истребителем российского производства МиГ-29К. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает РИА Новости.

«Аэропорт в штате Гоа на несколько часов приостановил работу после того, как во время взлета у истребителя МиГ-29К отделился топливный бак», — говорится в сообщении пресс-службы военно-морских сил (ВМС) страны.

В индийских ВМС отметили, что пилот истребителя находится в безопасности. Над взлетно-посадочной полосой поднимаются клубы черного дыма. Иные подробности инцидента не приводятся. В настоящее время предпринимаются усилия для возобновления полетов.

В феврале появилась информация, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей МиГ-29К/КУБ.

В декабре 2018 года сообщалось, что в отказе Индии от поставок МиГ-29К виноват производитель (корпорация «МиГ»). В ноябре того же года Индия решила отказаться от использования МиГ-29К. Замена российским самолетам будет выбрана в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К. Поставки не предусматривали техническое обслуживание самолетов, которое необходимо оплачивать отдельно.

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