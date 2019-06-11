Власти Подмосковья рассказали о профилактике лесных пожаров

Безопасность в пожароопасный период в Подмосковье обеспечат более 85 тысяч человек, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 11 июня.

Он напомнил, что в настоящее время в регионе действует полный запрет на пал травы и разведение огня за пределами специально отведенных мест.

По его словам, для защиты жителей задействованы около 8,5 тысячи единиц спецтехники. Опытным спасателям и специалистам лесного хозяйства будут помогать волонтеры, добавил Пестов.

В этот период больше внимание уделяется профилактике лестных пожаров, специалисты рассказывают жителям о правилах поведения в лесу и ответственности за их нарушение, говорится на сайте профильного ведомства.

«Важно всеми удобными для жителей способами — при личных встречах, через СМИ, соцсети, объявления и листовки разъяснять жителям опасность и недопустимость пала травы», — заключил Пестов.

