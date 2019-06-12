Бутылки с энергетиками захотели сделать меньше

Объем тары для энергетиков планируется уменьшить. Об этом сообщил президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков, передает газета «Известия».

Производители решили разработать кодекс ответственного производителя, который может быть подписан до 2020 года. Согласно ему, энергетики можно будет продавать в бутылках объемом не более 0,5 литра взамен ограничения в один литр на данный момент.

Отмечается, что на разработку документа производителей натолкнули ограничения продаж безалкогольных тонизирующих напитков в регионах. На данный момент они действуют в 45 российских субъектах.

Документ планируется отправить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин подчеркнул, что регулятор поддержит инициативу, если она будет выдвинута.

С 1 января в России запрещены алкогольные энергетики. Кроме того, не допускается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

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