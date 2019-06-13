В Москве пройдет открытый концерт AFP Live. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие, на которое смогут попасть все желающие, состоится 17 июня в фуд-молле «Депо» и станет тизером фестиваля Alfa Future People, который пройдет в поселке Большое Козино Нижегородской области с 16 по 18 августа.

Программа самого AFP Live объединит участников двух фестивальных сцен. Перед гостями выступит трио ЛАУД, которое начинало с хип-хопа и нашло себя в танцевальном звучании. Их часто сравнивают с группой Disclosure, в том числе за умение работать с вокалистами. ЛАУД выпускали совместные треки с Антохой МС, Boulevard Depo и Thomas Mraz.

Техно-сцену представит электронщик Роман Литвинов, известный как Mujuice. Музыкант уже отметился на многих крупных фестивалях, включая Sonar, Fusion, Insomnia и SXSW, а также запустил собственный лейбл Acid Pop.

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