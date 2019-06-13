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Группа Disturbed представит новый альбом в России

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Группа Disturbed

Американская метал-группа Disturbed приедет в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыканты выступят в рамках мирового тура в поддержку нового альбома Evolution, вышедшего осенью 2018 года и состоящего из 14 треков. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге (12 июня), Екатеринбурге (14 июня) и Москве (16 июня). Билеты можно приобрести на сайте.

Отмечается, что сингл Are You Ready с последней пластинки группы продержался на месте чарта Billboard's Hot Mainstream Rock на протяжении четырех недель. Он набрал более миллионов прослушиваний на Spotify, а клип на эту песню также имеет более пяти миллионов просмотров на YouTube.

Группа Disturbed была образована в 1994 году. За свою карьеру они выпустили семь студийных альбомов и дважды были номинированы на премию «Грэмми».

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