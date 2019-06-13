Российские исполнители техно выступят на 11-дневном фестивале на Фукуоке

Организаторы фестиваля EPIZODE объявили первых участников. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На 11-дневном мероприятии выступят такие исполнители, как Аня Шнайдер, Guti, Lehar, Лили Палмер, Николас Лутц и Рикардо Вильялобос. Также в лайн-апе указаны Abelle, Mashkov, София Родина, Dott и Tyoma.

Фестиваль EPIZODE пройдет на острове Фукуок, Вьетнам, с 27 декабря 2019-го по 7 января 2020 года. Отмечается, что музыкальная программа мероприятия будет проходить в режиме нон-стоп.

Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте EPIZODE. Подробности о вечеринке можно узнать в группе в Facebook.

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