Передовой метод лечения переломов начали применять в Подмосковье

Малоинвазивный остеосинтез пластиной при лечении сложных переломов плечевой кости стали применять в Ступинской больнице, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 июня.

«Отрадно, что в Московской области все чаще при проведении оперативных вмешательств успешно применяются малоинвазивные методики. Этого удается добиваться благодаря технической оснащенности наших учреждений и профессионализму врачей», — сказал он.

По его словам, на днях по новой технологии прооперировали 79-летнюю пациентку с закрытым перелом левого плеча со смещением. Операция прошла успешно, подчеркнул министр.

Заместитель главного врача Ступинской больницы Валерий Ануфриев в свою очередь отметил низкую травматичность данной методики, при которой делаются лишь два небольших разреза.

«Сопоставление фрагментов кости осуществляется под контролем рентгена. Операция занимает на порядок меньше времени», — заключил он.