В Москве пройдет премьера шоу «Сны Спящей красавицы» с участием Дианы Вишневой

Осенью в России состоится премьера шоу «Сны Спящей красавицы». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Спектакль покажут на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи на площадке «Крокус Сити Холл». Главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета.

«В шоу зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них. Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу — совершенно новый для меня опыт», — рассказала Вишнева.

Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 года в США. Приобрести билеты на российскую премьеру можно на сайте.