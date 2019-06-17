У лидера Megadeth обнаружили рак горла

Лидер группы Megadeth Дейв Мастейн рассказал, что у него обнаружили рак горла. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Музыкант подчеркнул, что врачи уже наметили план лечения. Шансы на выздоровление, по их мнению, около 90 процентов.

Из-за обнаруженной болезни группа была вынуждена отменить все выступления до конца года. Однако музыканты продолжат работу над новым альбомом, добавил Мастейн.

Дейв Мастейн — основатель, автор песен и лидер трэш-метал-группы Megadeth. До 1983 года играл в группе Metallica.

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