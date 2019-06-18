В Россию впервые приедут Alice in Chains

Американская рок-группа Alice in Chains приедет в Россию. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ранее коллектив объявил о туре в поддержку нового альбома Rainier Fog. Музыканты выступят в Москве 20 июня на площадке Adrenaline Stadium. Билеты можно приобрести на сайте.

«Мы не делали секрета из того, что нам есть что сказать нашим новым альбомом. Музыканты группы потому не распространялись об этой работе, что понимали — она окажется чертовски сильной сама по себе, без наших словесных комментариев. Это работа такого рода, какую мы еще никогда не записывали, причем она соединяет в себе все музыкальные элементы, которые вы ожидаете от Alice in Chains — это своего рода запечатленная индивидуальность нашего коллектива», — рассказал участник коллектива Джери Кантрелл.

Отмечается что Rainier Fog — третья пластинка группы без вокалиста Лейна Стейли, скончавшегося в 2002 году. В настоящее время в роли вокалиста выступает Уильям Дюваль.

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