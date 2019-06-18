Овцы перекрыли дорогу ради спасения раненого собрата

В китайском городе Аксу, Синьцзян-Уйгурский автономный район, стадо собралось возле попавшей под машину овцы. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал Newsflare.

На кадрах видно, как на проезжей части столпились больше десяти овец. Они встали на пути автомобилей и загородили раненое животное, которое неподвижно лежало на дороге в нескольких метрах от них.

Автор видео рассказала, что лежащую овцу сбил автомобиль. Животное выжило, но из-за травмы не могло встать на ноги, чтобы уйти с дороги самостоятельно.

В 2008 году сообщалось, что на Алтае спасатели МЧС России провели операцию по спасению коз и овец, которых волки загнали на скалу. Они два дня помогали спуститься обессиленным животным, которые не могли сделать это самостоятельно.

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