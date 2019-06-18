Воробьев отметил эффективность работы спасателей с волонтерами

Активное взаимодействие волонтеров, МВД и МЧС позволяет вести эффективную работу по поиску пропавших людей в Подмосковье, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии всероссийского форума добровольческих поисково-спасательных отрядов. Его слова приводит корреспондент Ленты.ру во вторник, 18 июня.

«Более 40 процентов территории области — леса. В прошлом году у нас порядка тысячи человек было выведено из леса», — сказал Воробьев на встрече с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Губернатор отметил активное взаимодействие регионального правительства с добровольческими спасательными отрядами, в частности, «Лизой Алерт» и «Ангелом».

Кузнецова, в свою очередь, заявила о важности поддержки гражданских инициатив со стороны властей. «На форуме мы также обсудим, как проводить профилактику: чтобы дети не только находились, но и не терялись», — добавила она.

В этом году в мероприятии принимают участие 300 волонтеров.

