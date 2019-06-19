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В Москве пройдет аукцион современного искусства «ART лихорадка»

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Галерея современного искусства BORSCH Gallery проведет в Москве аукцион современного молодого искусства «ART лихорадка». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что аукцион, призванный поддержать молодых художников, станет образовательным мероприятием, «на котором гости смогут познакомиться с артистами и приобрести предметы искусства по доступной цене». Стартовая цена лотов не превысит десять тысяч рублей.

В рамках параллельной программы на мероприятии выступит исполнитель электронной музыки Никита Забелин. Он станет хедлайнером вечеринки, на которой представит свою новую аудиовизуальную программу TESLA. Организаторы описывают его шоу как «обрядовое действо на стыке музыки и технологий».

«В основе аудиовизуального перформанса лежит шесть резонансных трансформаторов Николы Теслы, которые исполняют роль основного источника звука и света, вступая в реакцию с другими переменными — модулярной электроникой, художественным светом и лазерами», — подчеркивают организаторы мероприятия.

Помимо этого на вечеринке выступят ансамбль kYmatic, вокальный квартет Mimicry, а также независимый хореограф Екатерина Стегний с композитором Александром Рыжневым. Мероприятие состоится в культурном пространстве «Депо» 6 июля. Подробнее о нем можно узнать в официальной группе в Facebook. Билеты можно приобрести на сайте.

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