Объявлены хедлайнеры вечеринки Midsummer Night’s Dream

Объявлены хедлайнеры костюмированной вечеринки по мотивам пьесы Шекспира Midsummer Night’s Dream. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Место расположения главной сцены будет держаться в тайне до последнего дня. Ее хедлайнерами станут британский хаус-музыкант Lee Burridge и немецкий диджей Мартин Гретчман в своей техно-ипостаси Acid Pauli.

На четырех кораблях, плывущих от Северного Речного Вокзала до места расположения главной площадки фестиваля, разместятся четыре сцены. На этих площадках выступят Maga, MoM, Alvaro Suarez, дуэт M.A.N.D.Y, Zapotec, Death Poems, Rebolledo, Samo, Holmar, формация Oceanvs Orientalis, Christian Voldstad и Holosound.

Темой фестиваля в этом году станут «Ноев Ковчег» и загадочная Terra Incognita. Билеты можно приобрести на сайте.

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