Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Российский банкир, владелец контрольного пакета акций банка «Уралсиб» Владимир Коган скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщил представитель его семьи, передает в четверг, 20 июня, ТАСС.

«Владимир ушел из жизни», — рассказала Ирина Волина. Причины смерти не раскрываются. Отмечается, что в 2018 году предприниматель перенес инсульт.

По информации Telegram-канала Baza, Коган умер вечером в среду, 19 июня, в частной клинике, расположенной в Даниловском районе Москвы. Сообщается, что последние полтора месяца он находился в реанимации в бессознательном состоянии.

Коган приобрел контрольный пакет акций «Уралсиба» в 2015 году. До этого он был совладельцем Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга. Также работал замруководителя в Федеральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстрой), руководителем департамента Минрегионразвития России, руководителем Росстроя в ранге замминистра регионального развития.

В рейтинге Forbes за 2018 год среди богатейших людей России он находился на 91 позиции с состоянием в 1,1 миллиарда долларов.

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