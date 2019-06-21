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Биткоин обновил годовой рекорд

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Курс криптовалюты биткоин в пятницу, 20 июня, обновил годовой рекорд, в течение дня достигнув отметки в 9 800 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость этой криптовалюты начала расти 20 июня. За сутки цена прибавила более шести процентов. В целом за последние несколько месяцев биткоин подорожал больше чем в два раза. Так, в феврале 2019 года он стоил 3 500 долларов.

В предыдущий раз биткоин обновлял годовой рекорд 17 июня. Тогда стоимость этой криптовалюты впервые с мая 2018 года выросла до 9 322 доллара.

Между тем в мае агентство Bloomberg написало, что стремительный рост курса биткоина отвлекает внимание от главного — его почти никто не использует как платежное средство. По его данным, с января по апрель 2019 года только 1,3 процента покупок от общего числа финансовых транзакций было совершено с использованием биткоина.

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