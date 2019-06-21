Выявлен ранний признак неизлечимой болезни

Ученые Королевского колледжа Лондона (Великобритания) выявили у молодых людей ранние признаки необратимых нейродегенеративных процессов, связанных с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие 25 пациентов со спорадической болезнью Паркинсона (не обусловлена генетически), 25 здоровых добровольцев, а также 14 человек с мутациями в гене SNCA (у семи из них тоже была болезнь Паркинсона). Испытуемым сканировали мозг для измерения уровня дофамина и серотонина, а также для изучения анатомических изменений в мозге. Также участники прошли обследование на наличие моторных и других симптомов, характерных для начальных стадий болезни Альцгеймера.

У семи людей без болезни Паркинсона, но с вызывающей ее мутацией, не было выявлено выраженных симптомов расстройства. В то же время у них наблюдалось постепенное истощение серотонина, хотя дофаминовые нейроны оставались незатронуты. Таким образом, изменения в серотониновой системе могут начаться очень рано и за много лет предшествовать появлению двигательных симптомов.

Результаты продемонстрировали, что обследование серотониновой системы может быть использовано в качестве инструмента для скрининга и мониторинга прогрессирования заболевания.

Болезнь Паркинсона — неизлечимое нарушение центральной нервной системы, которое вызвано гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин. В результате у пациентов развивается тремор, ригидность мышц, неустойчивость позы и потеря равновесия. С 1990 по 2015 год число пациентов с этой болезнью превысило шесть миллионов. По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество больных превысит 12 миллионов. Наследственная форма заболевания вызвана мутациями в гене SNCA.

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